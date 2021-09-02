Rezervlerimiz 5 aydır artmaya devam ediyor

MERKEZ Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcı ve ekonomistlerle bir toplantı gerçekleştirdi. Kavcıoğlu, "Öncü göstergeler, yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ediyor. Mevcut durumda ihracattaki yukarı yönlü seyir, turizmdeki toparlanma ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor. Yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz" dedi. Kavcıoğlu şunları söyledi: "Nisan-Ağustos döneminde swap anlaşmaları, cevherden altın alımları, reeskont kredileri ve zorunlu karşılık adımlarının katkısı ile brüt rezervlerimiz artmaya devam etti. Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 115-120 milyar dolar bandına gelmiştir.

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