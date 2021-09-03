TÜRKİYE'NİN elektrik tüketimi, Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,19 artarak 32 milyar 123 milyon 478 bin kilovatsaat oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 1 milyar 148 milyon 473 bin kilovatsaatle 4 Ağustos'ta, en düşük tüketim ise 901 milyon 797 bin kilovatsaatle 15 Ağustos'ta gerçekleşti.
Elektrik tüketimi yüzde 12,2 yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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