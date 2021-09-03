İhracatta yeni Cumhuriyet rekoru

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile düzenlediği basın toplantısında İhracatta 2021 yılı boyunca ortaya konulan güçlü performansın Ağustosta da devam ettiğini söyledi. Muş, "İhracatımız geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre yaklaşık yüzde 52'lik artışla 18,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu rakam ile en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaştık. Ayrıca, son 12 aylık ihracat değerimiz de 207,5 milyar dolar ile yeni bir cumhuriyet rekoru kırmayı başarmıştır." diye konuştu. Muş, yıl sonunda ihracatın 210 milyar dolara ulaşacağına olan inancının tam olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

"İHRACATIMIZDA yakaladığımız bu güçlü ivme ile pandemi öncesi performansını da geride bırakmış durumdayız. İhracatımız ağustos ayında 2019 yılı ağustos ayına göre de yüzde 43'lük artış sergilemiştir." İthalatın ise Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 artış ile 23,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildiren Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı, ocakağustos döneminde, geçtiğimiz yıla göre 6,9 puan artışla yüzde 82,5'e yükselmiştir. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız ocak-ağustos döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 29,8 milyar dolara gerilemiş durumdadır."

YENİ BİR LİGE YÜKSELDİK

TİM Başkanı İsmail Gülle, "İhracat performansımız yeni bir lige yükseldiğimizin tasdikidir" dedi. Öte yandan Ağustosta en fazla ihracat otomotiv endüstrisi sektöründe gerçekleşti. Geçen ay 2 milyar 420 milyon 28 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü, 2 milyar 295 milyon 473 bin dolarla çelik, 2 milyar 46 milyon 142 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.