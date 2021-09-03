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Haberler Ekonomi İstanbul, Avrupa’nın en verimli havalimanı

İstanbul, Avrupa’nın en verimli havalimanı

İstanbul, Avrupa’nın en verimli havalimanı

3.9.2021

İSTANBUL Havalimanı, Hava Taşımacılığı Araştırmaları Derneği (ATRS) tarafından 40 milyondan fazla yolcu taşıma kategorisinde "Avrupa'nın En Verimli Havalimanı" ödülüne layık görüldü. İGA'dan yapılan açıklamaya göre havalimanı, yönetim stratejileri, verimlilik, kapasite, operasyonel verimlilik, birim maliyet, maliyette rekabet gücü gibi yönetim stratejileri ve performans ölçümlerinin titizlikle incelendiği araştırma kriterlerinden tam not aldı.
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