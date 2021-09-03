Kuru incir ihracatına 6 Ekim’de başlanıyor

TÜRKİYE'NİN üretiminde lider olduğu kuru incirde bu yıl ihracatın başlama tarihinin 6 Ekim olarak planlandığı bildirildi. Kuru incir ihracatçısı firma temsilcileri Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyeleriyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 6 Ekim tarihinin Ticaret Bakanlığından alınacak onay sonrasında yürürlüğe gireceğini söyledi. Celep, kuru incir ihracatının 30 Eylül 2020'den 28 Ağustos 2021'e kadar olan dönemde, önceki sezonun aynı dönemine göre, yüzde 4 artışla 241 milyon dolara ulaştığını belirtti. İhracatta Almanya ilk sırada yer alıyor.

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