Skal İzmir, yeni döneme güçlü beklentilerle girdi

Dünyanın en iyi ikinci turizm organizasyonu seçilen Skal İzmir Kulübü, yeni yöneticileriyle kan tazeledi. Geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşen genel kurulda başkanlığı Emre Gezgin'den devralan Güner Güney'in regalye değişimi ve İzmir Skal Kulübüne 10 yeni üyenin katılması onuruna gala yemeği düzenlendi.

YENİ ÜYE KABUL TÖRENİ

Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda düzenlenen gala yemeğine İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Skal International Dünya Başkanı Hülya Aslantaş, Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çolakoğlu, skal kulübü başkanları ve üyeler katıldı. Başkanlık Regalyesi, Aslantaş ve Çolakoğlu tarafından İzmir Skal Kulübü eski Başkanı Emre Gezgin'in boynundan alınarak yeni Başkan Güney Güner'in boynuna takıldı. İzmir Skal Kulübü'nün yeni yönetim kurulu üyeleri ise Aydın Tokbaş, Bülent Tercan, Mine Güney Kaya ve Murat Tolga Akın oldu. İzmir Skal Külübü'nün pandemi şartlarından ötürü ötelediği 'Yeni Üye Kabul Töreni" sonrası Dr. Levent Köstem, Berrin Özütürk Şenli, Güneş Yapaşan, Orhan Tuna, Ayşegül Selçuki, Umut Barış Akleyin, Besim Amado, Didem Duru, Taylan Özcan, Damla Üngün Skal yemini ederek İzmir Skal Kulübü üyesi oldular. Makedonya Kulübü'nün kuruluşunu müjdeleyen GDB Emre Gezgin, Türk turizminin Avrupa'da etkin olması adına önemli bir misyonu gerçekleştirdiklerini dile getirerek katkı sağlayan kulüp üyesi Eray Sohoğlu'na teşekkür etti.

ÖVGÜ VE TEŞEKKÜR

Karaçanta yaptığı konuşmada, "Turizmde arkadaşlığı uluslararası boyutta destekleyen Skal'ın dünya turizmine dostluk, paydaşlık, demokratik ve evrensellik anlayışına bağlı olarak yaptığı çalışmalar göz ardı edilemez. Artemis Ödülleri'nden biri olan Farkındalık Onur Ödülü İzmir turizminin gelişmesine katkılarından dolayı 2019 yılında Skal İzmir Kulübüne verilmişti. SKAL İzmir'i, dünya ikinciliği kazanan filmiyle 103 ülkede İzmir ve çevresini tanıtma imkanı sağladığı için tebrik ediyorum" dedi.

DÜNYA TURİZM KONGRESİNİ İZMİR'E GETİRMEYE ÇALIŞACAK

REGALYE değişimi töreninde konuşan Skal International Dünya Başkanı Hülya Aslantaş, "Sevgili Emre çok güzel bir başkanlık yaptı. İzmir Kulübünü yönetim kuruluyla beraber heyecanını önüne katarak Türkiye'nin, İzmir'in ve Skal İzmir'in sesini duyurdu. Emre'den çok daha fazla işler bekliyoruz. Sevgili Güner başkanımıza da başarılar diliyoruz. Bu kolyeyi kendisine tevdi ettik. Çok güzel bir miras aldı. Eminim o da sizinle birlikte güzel yerlere götürecek. Açılan yolu devam ettirecek. Dünya Turizm Kongresi'ni İzmir'e getirmek için çaba gösterecek" diye konuştu.

GÜNEY İLE YENİ BAŞLANGIÇ

İZMİR Skal Kulübü yeni Başkanı Güner Güney, 1966 yılında kurulan kulübün en genç başkanı olduğunu vurgularken, "Öncelikle Emre Gezgin Başkanıma beraber çalıştığımız dönemde ortaya koyduğu liderlik için şükranlarımı sunarım. Korona dönemi de olsa bir şeyler üretmeye çalıştık. Dünya ikinciliği ödülümüz bizi çok motive etti. İzmir'de ilk defa STK onur ödülü aldık. Bunun verdiği güçle 2024 Dünya Kongresine adayız. İşlemleri tamamlayıp resmi başvuruyu yapacağız" ifadelerini kullandı.

TOLGA TEKİN