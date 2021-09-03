SOCAR Türkiye, 400’den fazla katma değerli proje üretti

TÜRKİYE'NİN en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye'de verimli, güvenilir ve sürdürülebilir üretim tüm faaliyetlerin temel eksenini oluşturuyor. SOCAR Türkiye'de, grup stratejileri doğrultusunda, satıştan üretime, tedarik zincirinden teknik servislere, mali işlerden bakıma, insan kaynaklarından iş sağlığı ve güvenliğine kadar tüm fonksiyonlarda verimliliği ve optimizasyonları yakalama hedefiyle tasarlanan Değer Benim Dönüşüm Programı, beşinci yılında da başarıyla yoluna devam ediyor.

4 BİNDEN FAZLA ÖNERİ

PROGRAM ile SOCAR Türkiye çalışanları, verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir üretim için fikirler geliştiriyor, yenilikçi çözümler üretiyor. Bu çözümler ile elde edilen kaynak ise çalışanlar, şirket ve toplum yararına kullanılıyor. 2017 yılında Petkim'de hayata geçirilen Program, 2019 yılında SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Biriminde yer alan STAR Rafineri de dahil olmak üzere diğer şirketlerin de katılımıyla kapsamlı bir programa dönüştü. Programla 2017'den bugüne 400'den fazla katma değerli proje üretildi.

PROGRAM ile SOCAR Türkiye çalışanlarının toplum yararına katma değer üreten bir yapıda buluştuğunu belirten SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi İş Mükemmelliği Başkan Yardımcısı İbrahim Kadıoğlu, "Faaliyette bulunduğumuz enerji sektörü, yalnız şirketimizin değil ülkemiz ve tüm dünyanın geleceği adına bize büyük sorumluluklar yüklüyor. Dünyanın geleceği için her sektörde olduğu kadar belki de en çok enerji alanında sürdürülebilir ve verimli üretim için alternatiflerimizi çoğaltmalıyız. Bugüne dek yaklaşık 1.300 çalışanımız 4 binden fazla öneri sundu. Gelen fikirlerin 700'ünü değerlendirmeye aldık. Bunların içinden 400'ü aşkın projeyi hayata geçirdik" açıklamasını yaptı. Kadıoğlu, "SOCAR Türkiye olarak, ekonomik, sosyal ve çevresel faydaya odaklanan üretimimizi sürdürüyoruz. Programımızın bu süreçte büyük kazanımlar ürettiğini hep birlikte deneyimledik" diye konuştu.