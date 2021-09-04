Cari fazlaya doğru gidiyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis özel toplantısında yaptığı konuşmada, "Biz AB'ye tam üye olmak istiyoruz" dedi. Muş, İzmir'in net ihracatçı bir şehir olarak cari açığa önemli bir katkı sağladığını söyledi. Ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Muş, "Cari açığı düşük bir seviyede kapatmayı planlıyoruz. Stabilizasyon büyük oranda sağlandı. Cari fazlaya doğru giden bir ülke olarak bundan sonra göstergelerde oynaklık çok daha minimum seviyelerde olacak" diye konuştu. Muş, "Büyüme trendi devam edecek. Bu büyüme ile ticaret fazlası veren bir ülke olmak istiyoruz. Bunu kamu eliyle değil, özel sektörün önünü açarak yapabiliriz. Biz önünüzdeki çakıl taşlarını temizleyeceğiz, siz yatırım yapacaksınız" Türkiye 2 milyar dolar ihracattan bu noktalara geldi. Burada kesinlikle geri adım atmayacağız" dedi.

GENİŞ KATILIM OLDU

Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de şunları söyledi: "Ülkemizin rekor büyümesini memnuniyetle karşılıyor, pandemi nedeniyle ülkemiz için fırsat haline gelen tedarik zincirlerine yönelik gelişmeleri değerlendirerek büyüme ve ihracat rakamlarımızın daha da yukarılara taşınacağına inanıyoruz." Toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, Necip Nasır ve Mahmut Atilla Kaya, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Bakan Muş, İzmir ziyaretleri kapsamında İzmir Valiliği'ni ziyaret ederek, STK'lar ile buluştu.



IEF, 90'INCI KEZ AÇILDI

İZMİR Enternasyonal Fuarı (İEF) kapılarını 90'ıncı kez dün akşam Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da katıldığı törenle açtı. UCLG Kültür Zirvesi'ne dünyanın dört bir yanından yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler katılacak. Öte yandan 100 ülkeden iş insanı 7. Uluslararası İzmir İş Günleri'nde buluştu. 3 - 12 Eylül tarihleri arasında yapılacak Fuar'ın Ana Sponsoru Folkart, Etkinlik Sponsoru ise Migros oldu. Giriş ücretleri; tam 5 TL, öğrenci 3,50 TL olarak belirlenen Fuar, 08.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



Mert ALPDÜNDAR / Nida ALADAĞ