EİB’ten Ağustosta 1 milyar 453 milyon dolarlık ihracat

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), Ağustos ayında yüzde 44 artışla 1 milyar 453 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2021 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 28 ivmeyle 10 milyar 339 milyon doları Türkiye'ye kazandıran EİB, son 1 yıllık dönemde yüzde 20 artışla 15 milyar 265 milyon dolara ulaştı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, geçen ay 11 Birliğin ihracatını artırdığını açıkladı. EİB'nin 185 farklı ihraç pazarına ulaşarak 141 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardığını ifade eden Eskinazi, "Avrupa Birliği'ne ihracatımız yüzde 26 ivmeyle 618 milyon dolar oldu" dedi. Öte yandan Ege illerinin ihracatı Ağustosta 2 milyar 465 milyon dolara ulaştı. İzmir 1 milyar 331 milyon dolarlık, Manisa 435 milyon dolarlık, Denizli ise 401 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.