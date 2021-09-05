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Haberler Ekonomi 189 ülkeye 4 milyar dolarlık klima satıldı

189 ülkeye 4 milyar dolarlık klima satıldı

189 ülkeye 4 milyar dolarlık klima satıldı

5.9.2021

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin üretimde güçlü olduğu iklimlendirme sanayisi 2021'in ocak-ağustos döneminde 189 farklı ülkeye 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Avrupa ülkeleri Türk üretimi klima ile serinlerken en çok Almanya'ya iklimlendirme ürünü gönderildi.
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