TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin üretimde güçlü olduğu iklimlendirme sanayisi 2021'in ocak-ağustos döneminde 189 farklı ülkeye 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Avrupa ülkeleri Türk üretimi klima ile serinlerken en çok Almanya'ya iklimlendirme ürünü gönderildi.
189 ülkeye 4 milyar dolarlık klima satıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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