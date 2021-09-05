Bakanlıktan İzmir’de 228 milyon liralık satış

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aliağa, Bayındır, Bornova, Çeşme, Dikili, Menderes, Seferihisar ve Gaziemir'de toplam 47 adet taşınmazını satış listesine çıkardı. Aralarında denize sıfır olanların da bulunduğu konut, sanayi, turizm alanlarındaki taşınmazların fiyatları 308 bin TL ila 37 milyon 80 bin TL olarak belirlendi. Aliağa Aşağışakran'da 5, Bayındır Canlı'da 4, Bornova Kazım Dirik'de 2, Çeşme Germiyan'da 4, Reisdere'de 23, Dikili Çandarlı'da 1, Menderes Özdere'de 1, Seferihisar Doğanbey'de 2, Gaziemir Sakarya'da 5 adet taşınmazını belirlenen fiyat üzerinden satabilmesi halinde, bakanlığın kasasına 228 milyon 574 bin TL girmesi bekleniyor. Satışlar yüzde 25 peşinat ve 24 ay taksitle yapılacak. İhale ise 16 Eylül'de.

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