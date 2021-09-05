Giresun’da icradan satılık tarla

Mahkeme Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bulunan tarla için satış kararı verdi. Taşınmazın toplam alanının 3.398,55 metrekara olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Tarlanın satış tarihi olarak 01.11.2021 14:00 belirlendi.