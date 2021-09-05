İzmir’in çatıları güneş santrallerine dönüşüyor

TÜRKİYE'DE yenilenebilir enerji sektörünün öncü illerinden İzmir'de çatı üstüne kurulan güneş enerjisi santrallerinin (GES) sayısı katlanarak artıyor. Kentte elektrik dağıtımını sağlayan Gdz Elektrik firmasının verilerine göre, 2013'te 4 çatı üstü GES projesi onay alırken 2021'de bu sayı 217'ye yükseldi. Gdz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, "Sanayi bölgelerindeki başvuru yüzde 272 arttı. Her ay düzenli olarak 40-45 çatı üstü GES başvurusu geliyor" dedi.

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