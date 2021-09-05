Manisa Büyükşehir’e 50 milyonluk yeni filo

MANİSA Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar Kırtık şantiye alanında tanıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Toplam 50 milyon 570 bin 195 lira gibi bir bedelle bugün Büyükşehir ve MASKİ araç filosuna yeni araçları dahil etmiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca 9 milyon 876 bin 370 lira KDV teşvikinden faydalanarak bu miktarın Manisa'mızın kasasında kalmasını sağladık" dedi. Çevreci yatırımlara ve projelere büyük önem verdiklerini kaydeden Ergün, "Toplam elektrikli otobüs sayımız 22'ye ulaştı. Manisa'nın 17 ilçesinde kanalizasyon, içme suyu ve atıksu arıtma tesisi gibi yüzlerce proje ve çalışmayı hayata geçirdik" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK