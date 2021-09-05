Ödemiş Milli Fuarı açıldı

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde üretilen ürünlerin sergilendiği "Ödemiş Milli Fuarı" 37. kez kapılarını açtı. Zafer Mahallesi'nde fuarda 121 firma ve dernek stant açtı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, bir festival ve fuar havasının yaşanması için 37 yıl önce atılan adımın Ödemiş Ticaret Odası önderliğinde bugünlere geldiğini söyledi. Fuar açılışının ardından Türk halk müziğinin duayen ismi Bedia Akartürk sahne aldı. Geceye, Ödemişliler geniş katılım gösterdi.

■ SEVAL KONURALP