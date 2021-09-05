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Haberler Ekonomi Tarihte görülmemiş bir büyüme yaşandı

Tarihte görülmemiş bir büyüme yaşandı

5.9.2021

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar "Sanayi sektörü 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 40,3 ile 1999 sonrası dönemin en yüksek ikinci çeyrek büyümesine imza atarken, istihdam da yüzde 14,4 arttı. Salgında daha fazla ve daha nitelikli sanayileşmekten başka şansımız olmadığı görüldü" dedi.
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