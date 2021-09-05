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Haberler Ekonomi THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması

THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması

Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında Web ve mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.

THY’den iç hatlarda HES izni hatırlatması
AA

05.09.2021, 10:27

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, "6 Eylül'den sonra iç hatlarda Web ve Mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için lütfen HES uygulamasında gerekli izinleri vermeyi unutmayınız. İlgili değişiklikleri yapmayan yolcularımız seyahat gerekliliklerine sahip olduğunu havalimanında check-in yaptırarak ibraz edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

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