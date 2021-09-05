Uluslararası bulut yatırımcıları sırada

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Daire Başkanı Salih Talay, bulut bilişim sistemlerinin tüm dünyada büyük bir dönüşüme kapı araladığını ifade ederek, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen pek çok global bulut teknolojisi yatırımcısı ile görüştüklerini söyledi. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi'nde konuşan Talay, "Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye gelmesinin önünü açmak istiyoruz. Ancak bazı kriterleri gözeteceğiz" dedi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK