Kütahya’da icradan satılık daire

Kütahya'nın Simav ilçesinde bulunan 3+1 daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Dairenin Simkent yapı kooperatifi içinde olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 07.10.2021 14:00belirlendi.