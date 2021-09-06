Otomotivde en yüksek Ağustos ayı ihracat

ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, binek otomobile olan dış talebin artmasıyla tarihin en yüksek Ağustos ayı ihracatını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Türkiye'nin ihracatının 15 yıldır sektörel bazda birincisi olan otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2,4 milyar dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, geçen ay dış satımını yüzde 57 artırarak toplam ihracattan yüzde 12,8 pay aldı. Ağustos ayında en fazla ihracat yüzde 23 artış ve 311,2 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. İkinci sıradaki Birleşik Krallık'a ihracat, yüzde 211 artışla 297,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla toparlanmaya başlayan Avrupa ülkelerinde binek otomobile talebin yükseldiği bildirildi.



FİAT, RENAULT VE DACİA İLK 3 SIRADA

TÜRKİYE otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen ilk 3 marka sırasıyla Fiat, Renault ve Dacia oldu. Geçen ay Fiat 10 bin 366, Renault 8 bin 678, Dacia ise 4 bin 420 adet satıldı.