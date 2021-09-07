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Haberler Ekonomi Bacasız sanayi rekorlara koşacak

Bacasız sanayi rekorlara koşacak

Bacasız sanayi rekorlara koşacak

7.9.2021

PANDEMİNİN yaralarını bu yıl önemli ölçüde saran turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması sağlanacak. Bunun için yurt dışındaki hedef şehirlere tarifeli uçuşlar artırılacak; sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmine özel önem verilecek.

■ BARIŞ ŞİMŞEK

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