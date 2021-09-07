Bacasız sanayi rekorlara koşacak

PANDEMİNİN yaralarını bu yıl önemli ölçüde saran turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması sağlanacak. Bunun için yurt dışındaki hedef şehirlere tarifeli uçuşlar artırılacak; sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmine özel önem verilecek.

■ BARIŞ ŞİMŞEK