Bacasız sanayi rekorlara koşacak

PANDEMİNİN yaralarını bu yıl önemli ölçüde saran turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması sağlanacak. Bunun için yurt dışındaki hedef şehirlere tarifeli uçuşlar artırılacak; sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmine özel önem verilecek.
■ BARIŞ ŞİMŞEK
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