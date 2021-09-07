  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Enflasyondaki artışta gıda fiyatları belirleyici

Enflasyondaki artışta gıda fiyatları belirleyici

Enflasyondaki artışta gıda fiyatları belirleyici

7.9.2021

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ağustos ayı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, enflasyondaki artışta gıda fiyatlarındaki artış eğiliminin belirleyici olduğu ifade edildi. Ayrıca, çekirdek enflasyon göstergelerinde yıllık enflasyonun yavaşlama kaydettiğine de işaret edildi. Raporda şöyle denildi: "Gıda enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisi belirgin olurken, tarımsal kuraklık tüketici gıda fiyatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu dönemde dayanıklı tüketim malı fiyatları ılımlı bir seyir izlemiş, temel mallarda yıllık enflasyon gerilemiştir."
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Enflasyondaki artışta gıda fiyatları belirleyici haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.