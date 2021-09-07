Enflasyondaki artışta gıda fiyatları belirleyici

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ağustos ayı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, enflasyondaki artışta gıda fiyatlarındaki artış eğiliminin belirleyici olduğu ifade edildi. Ayrıca, çekirdek enflasyon göstergelerinde yıllık enflasyonun yavaşlama kaydettiğine de işaret edildi. Raporda şöyle denildi: "Gıda enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisi belirgin olurken, tarımsal kuraklık tüketici gıda fiyatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu dönemde dayanıklı tüketim malı fiyatları ılımlı bir seyir izlemiş, temel mallarda yıllık enflasyon gerilemiştir."

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