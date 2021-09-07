Hazine ve Maliye ‘aslan payı’nı aldı

GENEL bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2022 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı yaklaşık 1,6 trilyon lirayı bulurken, ödenekte aslan payı yaklaşık 720 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı. Bu bakanlığı, Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıkları izledi. Orta Vadeli Program'da (OVP) özel bütçeli idarelerin 2022 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

DİĞER