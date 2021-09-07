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Haberler Ekonomi Kadın girişimciler hibe destekle ekinezya üretti

Kadın girişimciler hibe destekle ekinezya üretti

Kadın girişimciler hibe destekle ekinezya üretti

7.9.2021

MANİSA'NIN Soma ilçesinde tıbbi aromatik bitkiler projesi kapsamında hibe desteği alan kadın girişimci Nurşen Sevben Karakaş (46) ile matematik öğretmeni Kübra Yeşil (28), ekinezya yetiştiriciliğine başladı. Merhem, tentür, losyon, krem, diş macunu gibi 280'den fazla üründe değerlendirilen bitki tarlalarda görsel şölen sunuyor. Manisa Valiliği'nden 6'şar bin adet ekinezya fidanı alan kadın girişimciler ilk hasatlarını yaptı. Karakaş ve Yeşil ilk ürünü kilosu 250 liradan satmaya hazırlanıyor. Karakaş, birkaç firmaya teklif sunduklarını belirtirken, öğretmen Yeşil, "Ailem de destek oldu. Şifalı ekinezyaya çok talep var" dedi.

■ SERKAN ÖZCAN

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