LNG ithalatında sert düşüş yaşandı

TÜRKİYE'NİN sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı (LNG), yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 geriledi. Söz konusu düşüşte, küresel piyasalarda LNG fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması etkili oldu. Doğalgaz ithalatı ise yüzde 35 yükseldi. İzmir Gaz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arif Aktürk, geçen yıl petrol fiyatlarının çok düşük olduğunu, bunun doğalgaz ve LNG fiyatlarına yansıdığını söyledi.

DİĞER