Madencilik iznini MAPEG verecek

MADENCİLİK faaliyetleri için gerekli izinlerin başvuru süreçleri ve kurumlar tarafından talep edilen belgelerin tek noktadan gönderilmesi gibi işlemler, izinlerin daha kısa sürede alınması için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından da yürütülecek. Ruhsat sahiplerinin, özel izin alanlarıyla ilgili süreçlerinin MAPEG tarafından yürütülmesini talep etmesi durumunda, müracaat tarihinden itibaren iki aylık sürede arama ruhsat bedelini yatırması ve e-Maden üzerinden talepte bulunması gerekecek.

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