OVP’de hedef yılda 1 milyon 170 bin yeni istihdam

TÜRKİYE'DE istihdamın, yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artması öngörülüyor. 2022- 2024 yıllarına ilişkin OVP'den yapılan derlemeye göre, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik kapsamlı politika tedbirleri hayata geçirildi. Gelecek dönemde devam eden toparlanmayla, yapısal reformlar ve nitelikli bir büyüme kompozisyonuyla iş gücüne katılım ve istihdam oranlarında artış bekleniyor. Program dönemi boyunca istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artması öngörülüyor. İşsizlik oranının kademeli gerileyerek program sonunda yüzde 10,9 olacağı tahmin ediliyor.

MESLEKİ EĞİTİME AĞIRLIK

Buna göre teşvikler sade ve etkin yapıya kavuşturularak bütçe ile uyumu sağlanacak. Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanları başta olmak üzere geleceğin işlerine yönelik farkındalık geliştirilecek. Yenilikçi eğitim sektör iş birlikleri artırılarak mesleki eğitim programları aynı zamanda dijital ekonominin değişen gereklerine cevap verecek şekilde uyumlaştırılacak. Reel sektörün ihtiyaç duyduğu kalfa ve usta talebini karşılamak üzere mesleki eğitim merkezleri güçlendirilecek. Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hayata geçirilecek. Kadınlar, gençler ve engelliler gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına girişlerini ve kalıcı olmalarını hedefleyen 'İş Kulübü Programları' yaygınlaştırılacak.