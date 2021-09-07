Sanayinin sorunu nitelikli ara eleman

Sanayi sektöründe ara eleman sıkıntısının her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Terbay Makine Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan, "Bu sorun sadece İzmir'in değil, tüm Türkiye'nin sorunu. İşsizlik olduğu söylenen Türkiye'de sanayicilerin ara eleman, kalifiye personel bulamaması son derece düşündürücü" diye konuştu. Türk ekonomisinin daha çok üretimle, sanayinin gelişmesiyle sağlıklı kalkınma hamleleri gerçekleştirebileceğini kaydeden Tercan, "Mesleki eğitime önem verilmeli. Aileler özendirilmeli. Biz fabrikamızda personel yetiştirmek amacıyla çok uygun şartlarda meslek eğitimler düzenliyoruz ama ilgi yeterli değil. Mesleki eğitim kamusal bir sorun olarak görülmeli ve her kesim çözüm için elini taşın altına koymalı" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞTAY DÜZENLENMELİ

Sanayici ile iş arayanları buluşturacak ortak platformlar kurulması gerektiğine dikkat çeken Bülent Tercan, "Sanayide çalışacak işçi, ara eleman, usta, ustabaşı, CNC operatörü, kaynakçı bulmakta büyük zorluklar çekiyoruz. Sanayi odaları, ticaret odaları bu soruna çözüm bulmak için endüstri meslek liseleri, Milli Eğitim müdürlükleri ve İŞKUR ile ortak projeler üretmeli. Örneğin İŞ-KUR, Milli Eğitim, işadamları ile meslek örgütlerini bir araya getirecek bir çalıştay sıkıntının sona erdirilmesi konusunda önemli katkı sağlayabilir" dedi. Terbay sözlerini şöyle sürdürdü: "Ara eleman, nitelikli eleman bulunamaması bu kentin önemli bir sorunu olduğu için çalıştaya İzmir Büyükşehir Belediyesi de katkı koyabilir. Bu şekilde sanayici ile iş arayanları buluşturacak adımların atılmasında iş adamları da destek vermeye hazır. Ara eleman bulunması konusundaki zorlukların nedenleri çalıştayda belirlenmeli ve sorunun nasıl aşılacağı tartışılmalıdır. Klasik ve düşük katılımlı meslek kursları ile bu problem çözülmez, bataklığı kurutmak hedef olmalı."

AILELERIN BAKIS AÇISI DEGISMELI

AİLELERİN de özendirilmesi gerektiğini ifade eden Bülent Tercan "Meslek örgütleri, kamu kurumları ve yerel yönetimler ortak projeler gerçekleştirebilir. Ancak bir başka temel sorun ailelerin mesleki eğitime bakış açıları. Bugün insanlar çocuklarının marangoz, demirci, kaynakçı gibi mesleklerde yetişmesini istemiyor. Herkes evladının bankacı, doktor, avukat, mühendis olmasını arzuluyor. O zaman bu işleri kim yapacak. Mesleki eğitim çocuğun koluna takılacak altın bir bileziktir. Her zaman geçimini temin edebileceği bir imkandır. Aileler çocuklarını ülke ekonomisine katkı verecek şekilde yönlendirmelidir" görüşünü dile getirdi.

TOLGA TEKİN