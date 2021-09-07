TOKİ’den ikinci indirim kampanyası

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanlığınca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının yoğun talep üzerine ikinci kez 21 Eylül'de tekrarlanacağını bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül-19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25'ini peşin ödeyen vatandaşlarımız yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek." ifadelerini kullandı. Söz konusu tarih aralığından sonra yapılacak borç kapatmalarında indirim oranından yararlanılamayacak.

KAMPANYA ŞARTLARI

İNDİRİM uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Kampanyaya katılacakların ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. İndirim kampanyasından, geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Konut işyeri alanlar aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.