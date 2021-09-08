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Haberler Ekonomi 15 bin kişiye iş kapısı açılıyor

15 bin kişiye iş kapısı açılıyor

8.9.2021

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) 300 işletmenin yer almasını planladıklarını belirterek, "Bölgenin, tam olarak faaliyete geçmesiyle 15 bini aşkın istihdam sağlamasını bekliyoruz." dedi. HAB'da Müteşebbis Heyet toplantısına katılan Demir, bölgede ana odağı havacılık ve uzay olan çeşitli sektörlerin yer alacağını vurguladı.
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