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Haberler Ekonomi Düşük bordroyla vergi kaçıranlar mercek altında

Düşük bordroyla vergi kaçıranlar mercek altında

Elemanının maaşını vergi dairesi ve SGK’ya düşük bildiren işverenler sıkı takibe alındı. Bu konuda usulsüz işlem yapanlara para cezasının yanı sıra 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Düşük bordroyla vergi kaçıranlar mercek altında

8.9.2021

ÇALIŞANIN ücretini vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olduğundan düşük bildiren işverenler mercek altına alındı. SGK bildirgesi kayıtlarının sorgulanmasıyla yapılan incelemelerde bazı işletmelerin düşük bordro düzenlediği, asgari ücreti vermemek için usulsüz uygulamalara gittiği belirlendi. Fazla mesai alacaklarını asgari ücretin içine katan, asgari ücretteki artış tutarını elden geri alanlara para cezasının yanı sıra 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor. Bordrosu usulsüz şekilde düşük gösterilen işçi de haklı fesih hakkını kullanarak tazminat talep edebiliyor. SGK bordro üzerinden prim kaçırılmasını kayıt dışılığın bir alt başlığı olarak tanımlıyor. Bir ay çalışan bir işçinin bordroda 15 gün çalışmış gösterilmesi, ücretin düşük gösterilerek prim kaçırılması gibi kayıt dışı uygulamalara göz açtırılmıyor.

PRİME ESAS KAZANÇ
Emekli aylıkları prime esas kazançlar üzerinden hesaplanıyor. Geçtiğimiz günlerde Yargıtay bu konuda önemli bir karara imza atarak, gelirin bordroda düşük gösterilmesinin çalışan için haklı fesih sebebi oluşturacağına karar verdi. Haklı fesih yapan işçi kıdem tazminatını alarak ayrılabiliyor. Yargıtay bir başka kararında da gerçek ücret üzerinden yatırılmayan, eksik ödenen SGK primleri nedeniyle açılan davalarda imzalı ücret bordrosunun işçiyi bağlayacağını belirtiyor.

GERÇEK ÜCRETİ GÖSTERMİYORLAR
BAZI işverenler bordroda işçinin gerçek ücretini göstermiyor. Ücretin sadece asgari ücret kısmını bordroda göstererek üstünü işçiye elden veriyor. Bordroda ücretin düşük gösterilmesi aynı zamanda vergi kaçırılması anlamına geliyor. Özellikle şikâyet, ihbar yoluyla SGK bildirgesi kayıtlarında yapılan sorgulamalarda bazı işletmelerin usulsüz uygulamalara yöneldiği belirlendi.

HAZAL ATEŞ

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