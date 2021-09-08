EBSO Başkanı Yorgancılar: Yeşil Mutabakatı lehimize çeviririz

AVRUPA Birliği'nin (AB) 2050'ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması, ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi ve kimsenin ve hiçbir bölgenin geride bırakılmaması temel hedeflerini içeren yeni büyüme stratejisi olan 'Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı' yürürlüğe konulurken, EBSO tarafından da bu kapsamda önemli bir adım atıldı. EBSO bünyesindeki Çevre Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Nuri Azbar'ın destekleriyle Türk sanayicisine yol göstermesi için 200 sayfalık "Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Penceresinden Yeşil Sanayi Rehberi" hazırlandı.

Rehberin tanıtımı için gerçekleştirilen online toplantıda konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı sanayi önünde engeller getiriyor gibi görünse de hızlı adaptasyon ve uyum stratejileriyle yeni ticaret sistemini Türk sanayicimizin lehine çevirmek ve bir fırsat olarak değerlendirmemiz de mümkün. Özellikle enerji yoğunluğu ve dolayısıyla karbon yoğunluğu yüksek sanayi sektörlerimizin demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik üretim süreçlerini AB Yeşil Mutabakatı penceresinden hızla gözden geçirip gerekli önlemleri alıp şimdiden adımları atması zorunlu. Türkiye'nin AB'de güçlü aktörlerden biri olarak yerini koruması en büyük hedefimizdir. Devlet tarafından yapılması gerekenler ve sanayi tarafından yapılması gerekenler var. Hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR