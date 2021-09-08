EGIAD Almanya ile ticareti geliştirecek

EGE Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Kuzey Ren- Vestfalya Eyaleti Dış Ticaret ve Yatırım Destek Ajansı - NRW Global Business Türkiye Müdürü Dr. Adem Akkaya ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Akın Okumuş'u ağırladı. Online gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti ile İzmir arasında ticari ve kültürel diyaloğun geliştirilmesini istediklerini söyledi. Yelkenbiçer, iki taraf arasında sanayi, ticaret ve turizm alanlarında büyük bir iş birliği potansiyeli bulunduğunu söyledi. Okumuş da Türk firmaları için NRW'de cazip yatırım fırsatları bulunduğunu dile getirdi.

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