İzmir’de icradan satılık daire

Mahkeme İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 2+1 daire için satış kararı verdi. Binaya ait asansör, kapalı otopark ve sığınağın mevcut olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 27.10.2021 11:45 belirlendi.