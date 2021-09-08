THY, yerel ürünleri 46 hatta indirimli taşıyacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da katılımıyla Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve THY Hava Kargo İşbirliği Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin havadan kurduğu ticari köprüler sayesinde, Anadolu'nun dört bir yanında üretilen ürünler, 32 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 35 indirimli olarak THY tarafından taşınacak." dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da, ihraç ürünlerin taşınmasında hava ve demir yolu taşımacılığının payının artırılmasının önemini belirterek "Temel hedefimiz lojistik hizmet ticaretinden aldığımız payı artırmak ve mallarımızın en hızlı sürede pazarlara ulaşmasını sağlamak" dedi. Bu anlaşmanın ihracat üzerinde olumlu etki yaratacağını ifade eden Bakan Muş, lojistik sektörünün, gelecek dönemde daha çok dijitalleşme ve verimlilik odaklı olacağını aktardı. Konuşmaların ardından Muş ve Karaismailoğlu'nun himayesinde TİM Başkanı İsmail Gülle ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarafından Hava Kargo İşbirliği Protokolü imzalandı.

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