Mahkeme Yalova Soğucak'ta bulunan 1716 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. Tarlanın Bursa karayolu kenarında bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 18.10.2021 14:30 belirlendi.
Yalova'da icradan satılık tarla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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