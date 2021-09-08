Yazılım okulları 7/24 açık ve ücretsiz olacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vadi İstanbul'da düzenlenen Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Okulları'nın Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Varank "7/24 açık olacak bu okullarda eğitimler tamamen ücretsiz. Öğrenciler bir eğitmen olmadan projeler ve oyunlaştırma yöntemiyle yazılımı birbirlerinden öğrenecekler." dedi. Törende, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, 42 İstanbul'un mekan sponsoru Evyap'ın Üst Yöneticisi Mehmet Evyap, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün ve diğer sponsor firmaların temsilcileri de hazır bulundu. 400 bilgisayar ile söz konusu okulu gençlerin hizmetine sunduklarını dile getiren Varank, diğer okulun ise 27 Eylül'de Kocaeli'nde faaliyetlerine başlayacağını bildirdi.

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