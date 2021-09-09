Ekonomide yüz güldüren tablo

MERKEZ Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Para Politikası, Enflasyon ve Yatırımlar" başlıklı toplantıda konuştu. Türkiye'de milli gelirin yüzde 21.7 büyüdüğünü belirten Kavcıoğlu, işgücü piyasasının toparlandığını, rezervlerin 120 milyar dolara ulaştığını söyledi. Enflasyonun son çeyrekte düşüş eğilimine girmesini beklediklerini belirten Kavcıoğlu, "Enflasyon görünümünde geçici unsurlar etkisini yitirecek. Enflasyonda çekirdek göstergelere, yani enflasyonun geçici olup olmadığına bakacağız" dedi.

Rezervler hakkında bilgi veren Kavcıoğlu, "Rezervler 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 115-120 milyar dolar bandına geldi. Swap anlaşmaları, reeskont kredileri, cevherden altın alımı ve zorunlu karşılık adımlarının bu artışa katkı yapan ana unsurlar oldu" ifadelerini kullandı.

■ HAZAL ATEŞ