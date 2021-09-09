Hububat ithalatında gümrük vergisi alınmayacak

HUBUBAT ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfır olarak uygulanacak. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, mercimek, nohut ithalatında 31 Aralık 2021 tarihine kadar gümrük vergisi alınmayacak. İthalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre kahve ithalatının da gümrük vergisi AB ve EFTA ülkeleri için yüzde 11'den yüzde 6'ya, Kosova için yüzde 13'den yüzde 8'e, D-8 ülkeleri için yüzde 10'dan yüzde 8'e, diğer ülkeler için yüzde 13'den yüzde 8'e düşürüldü.

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