İzmir Dikili’de icradan satılık daire

Mahkeme İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan 2+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Dairenin ön cephesinde salon, yan cephede mutfak nişi, mutfak içinden geçilen arka cephede banyo, wc ve 2 odası bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 04.11.2021 10:00 belirlendi.