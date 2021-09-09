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Haberler Ekonomi İzmir’de 20 bin kişiye istihdam sağlanacak

İzmir’de 20 bin kişiye istihdam sağlanacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Bergama’da kurulacak olan Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin yaklaşık 20 bin kişiye istihdam ve ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi

İzmir’de 20 bin kişiye istihdam sağlanacak

9.9.2021

İzmir'de endüstriyel ve ticari faaliyetleri ihracata yönlendirmek, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 MİLYAR DOLARLIK HACİM
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ülkemiz ve İzmir'imiz için hayırlı olsun. İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve Çandarlı Limanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını ve bu suretle İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Muş, Bakanlık olarak yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik yatırımlar için cazibe merkezi olabilecek yeni serbest bölgelerin kurulması çalışmalarına devam ettiklerine işaret ederek "Buradaki temel amacımız, serbest bölgelerin ülkemiz ekonomisine sağladığı pozitif katkıyı artırmak" dedi.

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