Karşıyaka’da icradan satılık dükkan

Mahkeme İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 80 metrekare dükkan için satış kararı verdi. Bodrum katta otopark ve sığınak bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 27.10.2021 10:45 belirlendi.