SHOEXPO FUARI 47. kez kapılarını açtı

BU yıl 47'inci SHOEXPO İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, Fuarizmir'de kapılarını açtı. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ayakkabı üretiminin yüzde 40'ının Ege Bölgesi'nde yapıldığını söyledi. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise "2021 yılı sonunda ayakkabı sektörümüzün ihracatta 1 milyar doları aşacağına inanıyoruz" dedi. Fuarın ilk gününde orman yangınları için podyumda yürüyüş düzenlendi. Aralarında Tunç Soyer'in de yer aldığı isimler podyuma çıktı.

■ MERT ALPDÜNDAR