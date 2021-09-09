Türkiye, LPG’nin ikmal merkezi olacak

BORU Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Arkas Holding iştiraki Arkas Petrol ve Japonya'dan Sumitomo Corporation arasında imzalanan gizlilik anlaşmasıyla, LNG'nin gemilerde yakıt olarak kullanımında (bunkering) iş birliği yapılmasına dair ortak çalışmalarda mutabakata varıldı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, deniz taşımacılığında çevreci ve doğa dostu yakıtların kullanımı konusunda çalışmalar hız kazandı. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, "LNG Yakıt İkmal Merkezi'nin kurulması, ilklerin öncüsü olan BOTAŞ ve ülkemiz adına mutluluk veren yeni bir adım" derken, Arkas Petrol Genel Müdürü Seçkin Gül ise, "Bu üçlü anlaşma sayesinde Türkiye, Doğu Akdeniz'in LNG yakıt ikmal merkezi olacaktır" diye konuştu.

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