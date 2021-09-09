Üreticilere Beydağ bereketi

EGE Bölgesi'nin en büyük tarım projelerinden biri olan Ödemiş-Beydağ Sulama Projesi'nin 3'te 2'si tamamlandı ve 2021 yaz sulama sezonunda 120 bin 500 dekar arazi, Beydağ Barajı'nın suyu ile buluştu. Proje İzmirli üreticilere bu yaz tam 190 milyon lira daha fazla kazandırdı. DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar,"Hedefimiz en kısa sürede projenin diğer kısımlarını da tamamlayarak 196 bin 650 dekar arazinin tümüne can suyu verebilmek. Proje tamamen bittiğinde ülke ekonomisi 285 milyon lira kazanırken, 9 bin 800 kişiye de iş imkanı sağlanacak" diye konuştu

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