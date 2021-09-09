‘Yerli otomobil çalışmalarına yol gösterecek’

MANİSA Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği'nce (MAKİM) bu yıl 3. Kalıpçılık Zirvesi 'Otomobil' başlığıyla düzenlendi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, zirvenin ülkemizde üretilecek olan yerli ve milli otomobil çalışmalarına, sektörün gelişimine ve Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlayacağını vurguladı.

■ CÜNEYT HASÇELİK