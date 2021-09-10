İzmir’de icradan satılık 3+1 daire

Mahkeme İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 3+1 daire için satış kararı verdi. Binanın asansörsüz ve dış cephesini ısı yalıtımsız durumda olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 08.11.2021 15:30 belirlendi.