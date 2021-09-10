KOSGEB’le 50 kişiye istihdam sağladı

MUŞ'TA devlet desteğiyle kendi tekstil atölyesini kuran genç kadın girişimci İnci Sayılgan Tok, patronu olduğu işiyle hem kadınlara örnek oluyor hem de 50 kişiye istihdam sağlıyor. Yaklaşık bir yıl önce kendi işini kurmak için KOSGEB'e proje başvurusunda bulunan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi İnci Sayılgan Tok, projesinin onaylanması ile kendi işinin patronu oldu. KOSGEB ve İŞKUR desteğiyle kendi iş yerini kurduğunu belirten İnci Sayılgan Tok, burada kadın kıyafetleri dikip yurtdışına ihracat yaptıklarını söyledi. Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Irak gibi ülkelere ürün gönderdiklerini kaydeden Tok, "Bir yıllık zaman zarfı içerisinde yaklaşık 2 milyon ilimize katkı sağladık. 50 çalışanım var. Devlet desteği olmasaydı burayı açamazdık. Amacımız burayı biraz daha büyütmek ve istihdam için kişi sayısını artırmak. Günde yaklaşık bin ürün üretiyoruz" dedi.

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