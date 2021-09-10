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Haberler Ekonomi Mikro kredi desteğiyle hayatını değiştirdi

Mikro kredi desteğiyle hayatını değiştirdi

Aydın’ın Germencik ilçesinde mikrokredi desteğiyle inek satın alan Dudu Cinbaş, ürettiği bitkisel ve hayvansal ürünleri pazarda satarak, ailesine destek oluyor. Mikro kredi sayesinde hayatının değiştiğini söyleyen Cinbaş, “İşlerimi büyütmeye devam edeceğim” diye konuştu

Mikro kredi desteğiyle hayatını değiştirdi

10.9.2021

Afyonkarahisar'dan 2010 yılında Aydın'ın Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi'ne gelin olarak gelen 29 yaşındaki Dudu Cinbaş, demircilik yapan eşine ekonomik olarak destek olmak için iş hayatına atıldı. Evli ve iki çocuk annesi olan Cinbaş, kariyerini hayvancılık üzerinden sürdürmeye karar verdi.

10 KADINA ROL MODEL OLDU
İnek satın almak için ihtiyaç duyduğu ekonomik kaynağa mikrokredi ile ulaşan Cinbaş, satın aldığı bir büyükbaşla yola çıkıp hayvan sayısını zamanla artırmayı başardı. Eşine ait tarlayı da değerlendiren ve mevsimine göre çeşitli sebzeler diken Dudu Cinbaş, üretimini yaptığı süt, tereyağı, kuru bamya, biber ve domates salçası gibi bitkisel ve hayvansal ürünleri pazarda satarak, gelir elde etmeye başladı. Cinbaş, mahallesinde 10 kadını da mikrokredi ile tanıştırarak, iş hayatına dahil etti. "

TAM BİR İŞ KADINI OLDUM"
Aldığı küçük ölçekli krediyle hayatının değiştiğini belirten Dudu Cinbaş, "İnek almak için yeterli maddi kaynağım yoktu. Bir arkadaşımın vasıtasıyla mikrokredi ile tanıştım. Hayatım, o andan itibaren değişti. Mikrokredi ile bir inek satın aldım. Zamanla hayvanım çoğaldı, sayısı beşe kadar çıktı. Ürettiğim süt, tereyağı, kuru bamya, biber ve domates salçalarını pazarda satıyorum. Elde ettiğim gelirle aileme katkı sunuyorum. Tam bir iş kadını oldum diyebilirim. Emeğimi kazanca dönüştürmem, kendime olan güvenimi arttırdı. İşimi daha da büyüterek, dükkan açmayı planlıyorum" şeklinde konuştu.

BASARI ÖYKÜSÜ ÖRNEK OLDU
EVLİ ve iki çocuk annesi Dudu Cinbaş, başarı öyküsüyle herkese örnek oldu. Kadın girişimcilerin her işi başarabileceklerini söyleyen Cinbaş, "Azimli ve istekli olduktan sonra yapılamayacak iş yok" dedi. Yeni kariyeriyle hayatını değiştiren Cinbaş, çevresindeki kadınları hibe ve mikro kredi destekleriyle tanıştırarak iş hayatına adım atmalarını da sağlıyor. Cinbaş, kadınların kendi kariyerlerini çizebilmeleri için destek vermeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

KAZIM YÖRÜKÇE

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