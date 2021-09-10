Rusya’nın Türk domatesi ve biberine güveni tam

RUSYA Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den Rusya'ya domates ile biber ihracatında domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsü görülmesi nedeniyle yasak kararı almıştı.

KOTA DA KALKMALI

TARIM ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Türk ihracatçılarıyla ilgili verdiği garanti sonrasında yasak kararının kaldırıldığını ifade eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, analiz şartıyla Rusya Federasyonu'na İzmir ve Antalya'dan domates ve biber ihracatının kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti. Türkiye'den 2020'de Rusya'ya 62 milyon doları taze domates ve 23 milyon doları biber olmak üzere 85 milyon dolarlık ihracat yapıldığını dile getiren Uçak, "Dilerim bu gelişme ile 300 bin ton olan domates kotasının da tamamen kalkmasını sağlar" dedi.